Milan, news devastante: “Addio Leao a gennaio! E’ confermato che…”

Ancora, sempre Rafael Leao al cento delle voci di mercato che riguardano il Milan. Il club rossonero vorrebbe blindarlo con un rinnovo che, però, appare molto complicato per diverse ragioni. Novembre sarà un mese caldissimo in questo senso: Maldini vorrebbe risolvere la questione prima dell'inizio del Mondiale. Per ora però - come sottolinea TMW - in programma non ci sarebbe nessun incontro e le sensazioni sarebbero molto negative.