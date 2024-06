Milan, concorrenza per Lloyd Kelly: si inserisce anche il Newcastle

Il Milan è alla ricerca di calciatori funzionali da apportare in rosa per la prossima sessione di calciomercato...

