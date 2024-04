Verso Milan-Lecce, la lista dei convocati giallorossi: due assenti

L’allenatore del Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro il Milan a San Siro

Giulia Benedetti Redattore 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 15:24)

Domani pomeriggio alle 15 il Milanscenderà in campo contro il Lecce. La sfida di San Siro è valida per la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri sperano di continuare il buon periodo che stanno vivendo in campionato, per arrivare al meglio alla sfida di Europa League contro la Roma.

Invece i giallorossi hanno ottenuto 4 punti nelle ultime due partite, trovandosi così a più quattro punti dalla terzultima posizione. L’impatto di Luca Gotti come allenatore del Lecce è stato positivo in due match non semplici. Vediamo di seguito la lista dei convocati per la sfida contro il Milan:

PORTIERI: Falcone, Brancolini, Samooja. DIFENSORI: Barschirotto, Dorgu, Venuti, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba. CENTROCAMPISTI: Ramadani, Oudin, Blin, Rafia, Berisha, Gonzalez. ATTACCANTI: Almqvist, Piccoli, Pierotti, Banda, Krstovic, Sansone.

