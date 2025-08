Milan, Leao e Okafor al centro dell’attacco: serve davvero un numero 9?

Mister Allegri sta facendo delle prove sul modulo da far adottare al Milan il prossimo anno, con Leao e Okafor sempre più centrali

In queste prime settimane di lavoro mister Allegri ha improntato il Milan su un 4-3-3. In questo modulo Leao gioca come esterno sinistro, il suo ruolo naturale. Tuttavia al portoghese verrà richiesto un contributo maggiore in fase di ripiegamento.

L’obiettivo di Allegri è dare equilibrio e copertura alla squadra. Lo stesso Leao dovrà dimostrare di essere pronto a sostenere questa parte di lavoro.

Alternativa interessante

Tuttavia c’è un’alternativa che intriga l’allenatore livornese: spostare Leao più vicino alla porta e farlo giocare accanto alla prima punta. Così Leao potrebbe sfruttare la sua capacità di attaccare gli spazi, dribblare e finalizzare.

Questa scelta permetterebbe a Okafor di agire più al centro, offrendo soluzioni diverse rispetto a un centravanti classico. Allegri potrebbe perciò ridisegnare l’assetto della squadra, passando a un 4-4-2 o a un 3-5-2.

Ripercussione sul mercato

Si tratterebbe di un cambio non banale ma neppure impossibile. Questa scelta avrebbe ripercussioni anche sul mercato. Con due interpreti pronti come Leao e Okafor non servirebbe comprare un numero nove. Il Milan potrebbe virare così su un attaccante di ruolo (come Gimenez), evitando spese superflue.