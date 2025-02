Entriamo in clima Milan-Lazio con la nostra time machine

Ancora il comunicato del Milan

"L'avvio è veemente, ricco di occasioni, e il Milan va a segno ben due volte nel primo quarto d'ora di gioco. Gullit di controbalzo al 13' per l'1-0, Papin d'astuzia a beffare Fiori in uscita un minuto dopo per il 2-0. La Lazio prova a riaprirla con Winter al 21', ma i rossoneri mantengono i due gol di vantaggio all'intervallo con un rigore di van Basten al 35'. Dopo quattro reti nei primi 45' ne arrivano altrettante in un secondo tempo che di certo non annoia il nutrito pubblico di San Siro. I ragazzi di Capello sono sempre pronti a respingere al mittente i tentativi di rimonta biancoceleste. Fuser segna il 3-2 al 52', ma van Basten è nuovamente glaciale dal dischetto all'ora di gioco per il 4-2 del Milan per quello che è l'ottavo gol in quell'inizio di campionato. Ospiti nuovamente a segno al 65', stavolta con Signori, ma il definitivo 5-3 arriva all'80' con il subentrato Simone. Successo in cassaforte per i rossoneri che raggiungono anche la 40ª partita consecutiva senza sconfitte in campionato, eguagliando quello che era - ai tempi - il record assoluto della Fiorentina".