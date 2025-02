Calciomercato Milan – Ora si parla di un colpo da urlo: “Ecco l’offerta per…”

Mentre il Milan è impegnato sul campo con l'obiettivo di centrare almeno la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, i vertici rossoneri pensano già al futuro e alla prossima sessione di calciomercato. Ormai lo sappiamo: nei prossimi mesi potrebbe andare in scena una maxi rivoluzione con novità molto grosse e importanti sia per la panchina (occhio al futuro di Sergio Conceicao) sia sul fronte del mercato. Anche per questo in ambiente Milan stanno circolando diverse news di calciomercato, tra possibili cessioni eccellenti e possibili colpi top in entrata. Torniamo dunque a fare il punto della situazione nella nostra consueta raffica rossonera, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Partiamo subito quindi parlando di un big in uscita e di tre possibili nomi in entrata <<<