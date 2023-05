Verso Milan-Lazio: dirige l’incontro Rapuano, al VAR Mazzoleni

È stata resa nota la designazione arbitrale del match tra il Milan e la Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio

Redazione Il Milanista

È stata resa nota la designazione arbitrale del match tra il Milan e la Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio. Come si evince dal sito ufficiale dell'AIA, infatti, il fischietto della gara sarà Antonio Rapuano il direttore di gara scelto per il big match della 34^ giornata di Serie A. A coadiuvarlo gli assistenti Meli ed Alassio. Il IV uomo sarà Daniele Orsato, mentre VAR ed AVAR saranno Mazzoleni e Manganiello.

La gara di sabato sarà fondamentale per il piazzamento in Champions League dei rossoneri. Una sconfitta potrebbe pesare come un macigno sulle ambizioni diLeaoe compagni. Sempre questo weekend andranno in scena delle partite decisive come: Roma-Inter ed Atalanta-Juventus. Mister Pioli, dunque, dovrà affrontare i biancocelesti di Maurizio Sarri, che ad oggi occupano saldamente il secondo posto in classifica a quota 64 punti, a -1 dalla Juventus.

MILAN-INTER: L'IMPORTANTISSIMO EURODERBY — I meneghini inoltre mercoledì alle ore 21:00 ospiteranno a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi, nel tanto atteso euroderby valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Da capire come il tecnico rossonero vorrà gestire la formazione contro la Lazio. Ovvero se opterà per schierare i titolarissimi o se invece manderà in campo delle riserve.