Milan la situazione di tre giocatori in prestito

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milandomenica scoprirà se la prossima stagione giocherà o meno la Champions League, sarà decisiva l'ultima giornata di campionato quando i rossoneri andranno a casa dell'Atalanta con l'imperativo di vincere.

Una vittoria non solo riporterebbe, dopo 7 anni, la formazioni in Coppa Campioni ma anche soldi per la crescita programmata del Milan. Soldi che il Milan investirà nel mercato estivo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

E il budget del mercato potrebbe aumentare anche grazie alle cessioni dei giocatori che il Milan ha prestato. E' il caso, soprattutto, dei difensori Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt.

Prestiti Milan, la situazione

Il Milan ha tre difensori in prestito: Mattia Caldara all'Atalanta, Andrea Contial Parma e Diego Laxalt al Celtic. Secondo le ultime indiscrezioni i tre rientreranno alla base ma non tutti resteranno.

MATTIA CALDARA - Il Milan, nella stagione 2018/19, lo portò all'ombra del Duomo nell'operazione che riportò Leonardo Bonucci a Torino. Un'operazione che vide anche l'ingaggio di Gonzalo Higuain da parte dei rossoneri. A Milano però il giovane difensore classe '94 non ha mai trovato continuità, complice anche i molti infortuni che lo hanno colpito. Maldini e Massara, a gennaio dello scorso anno, decisero di darlo in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta nella trattativa che portò Simon Kjaer in rossoneri. I nerazzurri terminati i 18 mesi dell'accordo però non lo riscatteranno. Pioli ha fatto già sapere alla dirigenza che lo valuterà durante il ritiro, ma la sua permanenza dipenderà molto anche dal futuro di Fikayo Tomori e Matteo Gabbia ma soprattutto dalle offerte che arriveranno per Alessio Romagnoli.

ANDREA CONTI - A gennaio la dirigenza di via Aldo Rossi lo ha ceduto in prestito al Parma. I crociati avrebbero potuto riscattarlo solo in caso di salvezza, obiettivo fallito. Per questo motivo il terzino tornerà a Milanello, dove sarà solo di passaggio. La dirigenza incontrerà il suo agente Mario Giuffredi con il quale si cercherà una nuova destinazione.

DIEGO LAXALT - Durante la prima parte di stagione la dirigenza del Celtic sembrava essere molto contenta delle prestazioni dell'uruguaiano. E il Milan era già pronta a trattare la cessione dell'ex Genoa e Torino, ma alla fine il club scozzese ha cambiato bruscamente idea: Laxalt tornerà dunque a Milan. Due saranno le ipotesi: addio a titolo definitivo o vice Theo Hernandez. Ipotesi quest'ultima da non escludere essendo il Milan sprovvisto di un secondo terzino sinistro di ruolo.