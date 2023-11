Milan, emergenza difesa: per gennaio si punta Kiwior

Il Milan è a caccia di un nuovo difensore centrale per gennaio, a causa dei tanti problemi che il tecnico emiliano ha dovuto fronteggiare. Tra i profili seguiti con grande attenzioni dalla dirigenza meneghina spunta il nome di Jacub Kiwior, ex giocatore dello Spezia che da gennaio 2023 milita nell'Arsenal, anche se non sta trovando grande spazio a Londra. Da capire se nelle prossime settimane i Gunners apriranno all'eventuale cessione del polacco in prestito, magari con riscatto, dopo averlo pagato 25 milioni di euro meno di un anno fa. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo dei meneghini è dunque regalarsi un nuovo centrale difensivo che possa inserirsi negli schemi del club.