Milan-Juventus, San Siro sold out: record clamoroso

Sabato pomeriggio il Milan sarà impegnato nella sfida casalinga contro la Juventus. Per questo big match San Siro è sold out

Il Milan ha approfittato di questi giorni per riposarsi e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Sabato i Diavoli affronteranno subito il big match contro la Juventus , in programma alle 18 a San Siro.

Per questa supersfida lo stadio è tutto sold out. Non c’è più un solo biglietto disponibile per assistere alla sfida tra rossoneri e bianconeri.