Verso Milan-Juve, dubbio in difesa: tre candidati per due maglie

Per la partita di domani sera contro i bianconeri, mister Stefano Pioli ha un dubbio riguardante la difesa del Milan

Dopo due settimane di stop, ora il Milanè pronto a tornare in campo. Domani sera è in programma a San Siro il big match contro la Juventus, valido per la nona giornata di Serie A. I rossoneri confidano di vincere la sfida contro i bianconeri per restare in vetta in classifica in solitaria.

Dubbio in difesa — Per questa sfida mister Pioli non ha molti dubbi riguardanti la formazione da mandare in campo, se non uno che riguarda la coppia di difensori centrali. L’idea dell’allenatore è infatti quella di puntare dal primo minuto su Thiaw e Tomori. Tuttavia Kjaer sta insidiando il tecnico rossonero e spera di convincerlo in extremis per una maglia da titolare. Soltanto nelle prossime ore e dopo la rifinitura si avrà maggior chiarezza a riguardo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.