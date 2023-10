Gazzetta dello Sport: “Para Mirante, Milan nelle sue mani”

Domani sera il Milansarà impegnato nel big match contro la Juventus per la nona giornata di Serie A. La sfida tra i rossoneri e i bianconeri è in programma alle 20:45 a San Siro. I Diavoli vogliono vincere questa super sfida per poter continuare la striscia positiva di vittorie e rimanere al comando della classifica. Tuttavia Pioli dovrà fare a meno dei due portieri Maignan (squalificato) e Sportiello (infortunato). In campo toccherà ad Antonio Mirante, che da terzo estremo difensore si ritroverà a giocare il big match contro la Vecchia Signora.