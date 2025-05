Milan Junior Camp torna a Malta: il comunicato del club rossonero

La stagione è terminata, ma le iniziative del club non si fermano. Il Diavolo, infatti, ha annunciato il nuovo Junior Camp a Malta. La società ha fornito i dettagli sul proprio sito ufficiale. Il comunicato: " AC Milan è orgoglioso di annunciare il ritorno del progetto Milan Junior Camp a Malta , con la prossima edizione che si terrà nella città di Fgura dal 30 giugno al 5 luglio 2025 . Dopo il successo dell’edizione di luglio 2024 , che ha accolto oltre 100 giovani calciatori, AC Milan rinnova la collaborazione con G&C Football Management - società guidata da Claude Chetcuti e Giuseppe Cristaldi , dedicata allo sviluppo del calcio sulle isole maltesi - per questo nuovo capitolo del progetto. L’iniziativa rappresenta un’altra tappa importante nell’espansione globale del programma Milan Junior Camp.

Il comunicato continua

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: "Siamo molto felici di tornare a Malta per una nuova edizione del Milan Junior Camp. La nostra presenza qui è la prova non solo del successo dell’evento dello scorso anno, ma anche del forte legame che abbiamo costruito con la comunità locale e con i tanti giovani appassionati di calcio. Questo Camp è una grande opportunità per ispirare la prossima generazione trasmettendo i valori fondamentali di AC Milan – rispetto, passione, spirito di squadra e determinazione – valori che hanno sempre definito il nostro Club".