Allenatore Milan, colpo di scena improvviso! Pedullà: “Attenzione a…”

Dopo una stagione horror, il Milan deve assolutamente riprendersi e rispondere a tono anche alle numerosissime e aspre critiche di tutto l'ambiente rossonero. Il primo passo per la svolta è stato quello di puntare su un nuovo direttore sportivo, scegliendo Igli Tare dopo lunghe riflessioni. Ma adesso tocca al tassello più importante prima di tuffarsi sul calciomercato: il nuovo allenatore . E di tempo da perdere ce n'è sempre pochissimo. Anzi, non ce n'è proprio più.

La sensazione infatti è che il Milan sia già in ritardo nella corsa agli allenatori. Vincenzo Italiano, l'obiettivo principale di Tare e soci, pare sempre più vicino al rinnovo e alla permanenza al Bologna. Il Milan ci proverà fino alla fine, ma è durissima. Così come rimane assolutamente in salita la strada che porta a Massimiliano Allegri, bloccato dal Napoli per il dopo-Conte. Si parla poi dei vari Roberto Mancini, Thiago Motta e simili, ma al momento rimangono piani B per il Milan. E ripartire da un piano B dopo una stagione del genere sarebbe pura follia. Occhio però alle sorprese e ai possibili colpi di scena improvvisi. A tal proposito, attenzione particolare meritano le indicazioni del noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà di queste ultime ore <<<