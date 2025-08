Milan, l’ex Jovic firma con l’Aek Atene

Luka Jovic, ex attaccante del Milan, si accasa all’Aek Atene dopo aver rifiutato il Real Oviedo. Nuova avventura per il serbo in Grecia.

Svincolatosi dal Milan il 30 giugno, Luka Jovic ha vestito la maglia rossonera per due anni, offrendo un buon contributo soprattutto entrando a partita in corso e risolvendo diverse partite, sia due anni fa con Pioli che nella stagione scorsa, sotto la gestione Conceição. Con il Milan, Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite: numeri tutto sommato discreti, considerando i minuti giocati, dato che spesso è stato utilizzato solo per degli spezzoni finali.

Jovic riparte dalla Grecia

Durante questa sessione di mercato, l’attaccante serbo è stato corteggiato da più club. Inizialmente si era fatto avanti il Cruz Azul, ma l’operazione è saltata per problemi legati alle liste del club messicano, impossibilitato a tesserare altri extracomunitari. Nei giorni scorsi invece, sembrava praticamente fatta per un suo passaggio al Real Oviedo, ma alla fine Jovic avrebbe deciso di rifiutare l’offerta spagnola e di accettare quella dell’Aek Atene. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore si starebbe già recando in Grecia per firmare il contratto con il club giallonero.