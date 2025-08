Milan, oggi è la giornata della presentazione di Luka Modric

Luka Modric verrà presentato oggi come nuovo giocatore del Milan. Domani sarà in campo con la squadra per la ripresa degli allenamenti.

Tutto è pronto ormai: Luka Modric verrà presentato oggi come nuovo giocatore del Milan e incontrerà stampa e tifosi. Un acquisto di spessore, definito già da tempo, con la firma arrivata a metà luglio prima che il giocatore partisse per le vacanze, dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Presentazione ufficiale e primo contatto coi tifosi

Oggi sarà il giorno della presentazione ufficiale: l’inizio è previsto per le 17 con la conferenza stampa presso la sala stampa di Casa Milan, mentre alle 18:30 Modric sarà presente al Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi.

A 39 anni, Luka Modric, nonostante abbia vinto tutto, ha ancora fame e cercherà di essere il valore aggiunto per questa squadra: in campo con la sua qualità e fuori dal campo trasmettendo ai compagni la sua esperienza e il suo DNA vincente. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello agli ordini di mister Allegri, e Modric ne prenderà parte per la prima volta. Probabilmente lo vedremo già in campo nelle amichevoli del 9 e 10 agosto contro Leeds e Chelsea.