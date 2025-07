Milan, l’ex Joao Felix è ufficiale all’Al-Nassr

Joao Felix firma con l’Al Nassr: dopo il prestito al Milan, il talento incompiuto portoghese sceglie l’Arabia. Operazione da 30 milioni.

Dopo gli ultimi sei mesi sfortunati in prestito al Milan, il talento ancora inespresso Joao Felix riparte dall’Arabia: è infatti ufficiale il passaggio del fantasista portoghese all’Al-Nassr, la squadra in cui milita anche Cristiano Ronaldo. Operazione da circa 30 milioni di euro, che segna l’addio a titolo definitivo dal Chelsea.

Un talento mai davvero sbocciato

La sua parentesi al Milan era iniziata nel migliore dei modi, con un gol bellissimo in Coppa Italia contro la Roma. Poi però il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative, anche perché il giocatore è arrivato in un contesto complicato, con la squadra in difficoltà. Resta un grande rimpianto: a 25 anni, con un talento innegabile, Joao Felix non è mai riuscito a confermarsi davvero in nessuna delle squadre in cui ha giocato in Europa.

In assenza di offerte concrete, ha scelto l’Arabia Saudita, dove sarà certamente molto ben pagato, ma anche, di fatto, fuori dal calcio che conta. Una scelta prematura per un classe ’99 che, almeno per ora, sembra essersi arreso al peso delle aspettative.