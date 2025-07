Il Milan fissa le condizioni per la cessione di Okafor: niente prestiti

Il Milan apre alla cessione di Okafor a titolo definitivo: il Bologna osserva, ma punta al prestito. Valutazione tra i 12 e i 15 milioni.

Noah Okafor, nonostante sia partito in tournée con il Milan e si sia messo in luce con una prestazione positiva contro il Liverpool, coronata da una doppietta, resta uno dei possibili partenti in questa sessione di mercato. Dopo il prestito al Napoli nella seconda parte della scorsa stagione, il club rossonero è ora disposto ad ascoltare solo proposte a titolo definitivo.

Bologna interessato ma il Milan non apre al prestito

Il giocatore, attualmente sul mercato e fuori dai piani di Massimiliano Allegri, potrebbe restare come riserva di Leão in attacco qualora non dovessero arrivare offerte ritenute adeguate, la sua valutazione si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Tra le squadre interessate c’è il Bologna, che, in vista della probabile cessione di Ndoye al Nottingham Forest, vedrebbe in Okafor un potenziale sostituto. Tuttavia, il club emiliano preferirebbe la formula del prestito, opzione che il Milan, come riportato da Matteo Moretto, difficilmente prenderà in considerazione. La linea è chiara: o cessione definitiva o niente trattativa.