Milan, Jashari non convocato dal Bruges per domani: addio imminente

Il Club Brugge non ha convocato Ardon Jashari per l’anticipo di Champions di domani sera. È pronto a vestire la maglia del Milan

Ormai ci siamo: Ardon Jashari è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo mesi di trattativa finalmente si intravede la fumata bianca.

Raggiunto l’accordo

Nelle scorse ore i dirigenti del club meneghino sono riusciti a trovare l’accordo con quelli del Club Brugge. La base è di 34 milioni di euro più 3 di bonus.

Ultime novità

Nel frattempo arrivano novità anche dal Belgio. Domani sera il Club Brugge affronterà il Salisburgo nel match d’andata valido per il terzo turno preliminare di Champions League. Per questa partita l’allenatore Hayen non ha convocato Jashari.

Jashari scalpita

Lo svizzero scalpita per indossare la maglia rossonera e aspetta solo il via libera per venire in Italia. La sua volontà è risultata decisiva per concludere l’operazione.