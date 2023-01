Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo la sconfitta della Primavera nel derby

Il Milan Primavera è stato sconfitto nella giornata di ieri dai cugini nerazzurri. Andiamo a vedere il tabellino della gara

Redazione Il Milanista

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla sconfitta del Milan Primavera nel derby di ieri contro l'Inter per uno a zero.

La cronaca del primo tempo — “L'avvio di gara è teso e contratto. La prima occasione è per i padroni di casa, che al 10' hanno la chance per colpire con il destro di Di Pentima sugli sviluppi di un corner, Nava è attento e devia in angolo. La risposta rossonera non si lascia attendere e arriva con il destro dal limite di El Hilali (12') che chiama Botis al primo intervento di giornata. I nerazzurri alzano il baricentro e collezionano due palle-gol tra il 24' e il 27': prima un doppio riflesso di Nava sventa i tentativi ravvicinati di Martini e Owusu, poi un disimpegno errato di Casali termina sul sinistro di Kamate, che colpisce la parte superiore della traversa dal limite. Il Milan torna a spingere intorno alla mezz'ora, ma El Hilali - respinto da Botis al minuto 29 - e Victor (32') non sbloccano il punteggio. Al 33' l'Inter passa in vantaggio: Owusu indirizza un destro sul primo palo che, complice la deviazione di Bartesaghi, sorprende Nava e si insacca sul palo lontano. Rossoneri sotto all'intervallo”.

La cronaca del secondo tempo — “I ritmi sono bassi in avvio di ripresa, ma i rossoneri aumentano intensità e giri del motore con il passare dei minuti. La prima vera occasione della seconda metà di gara arriva al 65', con Alesi che scappa via sulla sinistra ma conclude alto da posizione defilata. Lo spunto del numero 7 riaccende il Milan, che si butta alla ricerca del pari: al 66' El Hilali calcia da posizione centrale trovando la deviazione di Fontanarosa, mentre al minuto 69 Longhi prova a sorprendere Botis con un destro immediato, bloccato dall'estremo difensore di casa. Botis respinge ancora i tentativi di El Hilali (79') e Gala (81') e il finale di gara si trasforma in un assalto rossonero. Al 91' Sia prova ad approfittare di un'indecisione di Pozzi in spaccata ma Fontanarosa allontana sulla linea, mentre sull'ultimo pallone della gara Bartesaghi e il solito El Hilali sono murati dalla difesa nerazzurra: finisce 1-0”.