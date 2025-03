Milan e Inter avanti insieme per San Siro: stadio da oltre 71mila posti

Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano la proposta economica e il progetto di fattibilità per l’acquisto del Meazza. Le novità

Ci sarà un percorso ancora lungo, visto che non potranno partire lavori prima della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026, ma Milan e Inter hanno fatto un passo in avanti per il progetto del nuovo stadio a San Siro.