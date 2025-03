Milan News – Colpo di scena: “Tare ha deciso! Il nuovo allenatore sarà…”

La rivoluzione totale del Milan prevista per il prossimo calciomercato estivo partirà dal nuovo direttore sportivo. E, stando alle ultime news di casa rossonera, adesso in pole position assoluta c'è il nome di Igli Tare, in vantaggio sull'ex Juve Fabio Paratici. La decisione definitiva da parte del Milan arriverà nelle prossime ore, che saranno dunque cruciali per inaugurare il un nuovo ciclo e il nuovo progetto tecnico. E se, come sembra, la scelta ricadrà su Tare, allora ci sarebbero già dei forti indizi su quello che potrebbe essere anche il nuovo allenatore del Milan per il dopo-Conceicao, che sarà il primo tassello scelto dal ds per iniziare a programmare il futuro ancora prima del mercato.