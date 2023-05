Ecco le curiosità da sapere sul match di domani tra Milan e Inter

Scopriamo assieme le curiosità sulla semifinale d'andata di Champions League di domani tra il Milan e l'Inter

Redazione Il Milanista

“I rossoneri si avvicinano a grandi passi ad essere nuovamente protagonisti in Champions League. Stavolta - sempre a San Siro - sarà il turno del doppio confronto in Semifinale contro l'Inter, tutto in sei giorni. Alla vigilia dell'appuntamento, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21.00, scopriamo le principali statistiche e curiosità rossonere che anticipano il match”.

TRA PASSATO E FUTURO — “I rossoneri affronteranno un'avversaria italiana nella massima competizione europea per la quinta occasione: nei quattro precedenti hanno sempre superato il turno o vinto il trofeo. Questa sarà inoltre la seconda volta nella storia in cui si sfideranno due italiane a questo atto del torneo - in precedenza era successo solo nel 2002/03, con il Milan che ha avuto la meglio sull'Inter dopo un doppio pareggio. Allargando l'orizzonte a tutte le fasi, i rossoneri sono imbattuti contro i nerazzurri in Champions League, grazie a due pareggi e due successi - in questi confronti, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni. Considerando tutte le competizioni, il punteggio più frequente nelle sfide tra le due formazioni è l'1-1, finale di 33 incontri - tra questi una delle due gare di semifinale di UEFA Champions League 2002/03. Per la prima volta nella loro storia, Milan e Inter si affronteranno per cinque volte nel corso di una singola stagione”.

SPUNTI OFFENSIVI — “Olivier Giroud ha segnato una delle sue cinque doppiette con il Milan proprio contro l'Inter, nel 2-1 che ha permesso ai rossoneri di iniziare la cavalcata per lo Scudetto 2021/22. Rafael Leão ha invece partecipato ad almeno tre reti in un singolo incontro solo una volta con la maglia del Milan: il 3 settembre 2022 in campionato contro l'Inter (due reti e un assist in quell'occasione). I due giocatori più anziani dei maggiori cinque campionati europei che hanno partecipato ad almeno 10 gol nella stagione 2022/23 sono Edin Dzeko e Olivier Giroud – entrambi classe 1986”.

DRIBBLING E PRESSIONE — “Rafael Leão ha portato a buon fine 37 dribbling in questa Champions League: un record per un giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (anche in quel caso 37). Inoltre, Leão ha inciso per il 40,2% del totale dei dribbling riusciti dalla sua squadra nella competizione in questa stagione (37/92): la percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro giocatore. Arretrando in mediana, Sandro Tonali è invece il giocatore che conta più pressioni (815) in questa Champions League, oltre che risultare primo per pressioni esercitate nella parte centrale del campo (419). In aggiunta, il Milan è la squadra che ha effettuato il maggior numero di pressioni totali nel terzo centrale (2.062) nella competizione in questa stagione”.

SOLIDITÀ DIFENSIVA — “Il Milan ha perso soltanto una delle precedenti sei Semifinali disputate a San Siro in Champions League (4V, 1N) – 0-1 contro il Barcellona nell'andata del 2005/06. In quella sfida, il Milan ha incassato l'unico gol di queste sei partite come squadra ospitante, avendo tenuto la porta inviolata in ciascuna delle altre cinque. I rossoneri hanno subito soltanto una rete nelle ultime sei gare di Champions League, quella incassata al 93' contro il Napoli nell'ultimo turno. In questi sei confronti, gli uomini di Mister Pioli hanno inoltre affrontato 86 tiri - 27 dei quali nello specchio - con un xG contro di 6,8, nonostante abbiano subito solo un gol”.