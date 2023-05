Calciomercato Milan / Bomba Milinkovic, follia Kessie: la raffica | News

Non c'è tempo da perdere e i dirigenti del Milan lo sanno molto bene, anche perché sul fronte calciomercato bisognerà assolutamente evitare gli errori del recente passato. Maldini e Massara non possono più permettersi passi falsi. I due massimi esponenti del mercato rossonero sono già all'opera su diversi tavoli, anche perché le situazioni che andranno affrontate sono davvero parecchie.

E parecchie sono anche le news di calciomercato che, di giorno in giorno, continuano a riconcorrersi in ambiente Milan. Tra voci incredibili, suggestioni clamorose, piste a sorpresa e chi più ne ha più ne metta. Nella nostra raffica di mercato, abbiamo quindi racchiuso tutte le ultime notizie più grosse per fare chiarezza su quello che potrebbe veramente succedere in estate e su quello che invece non accadrà. Partiamo dunque subito con la raffica dalla prima flash news del giorno <<<