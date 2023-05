Milan-Inter 0-2, il commento: primo atto ai nerazzurri, decisivo l’avvio feroce

La cronaca del primo tempo

Parte forte l'Inter che si porta subito in vantaggio. All'ottavo minuto su sviluppi di calcio d'angolo è Edin Dzeko a firmare un gran gol colpendo la palla in girata con la stessa che si insacca in rete. Maignan battuto non ha il tempo di tentare neanche l'intervento. Il Milan non riesce a reagire, ma anzi, sono i nerazzurri a colpire ancora. Minuto undici e l'Inter raddoppia. Dimarco arriva sul fondo, crossa per Lautaro che lascia il pallone all'accorrente Mkhitaryan che non sbaglia e trasforma un rigore in movimento. Milan al tappeto e il San Siro rossonero è gelato. Sull'onda dell'entusiasmo l'Inter "rischia" addirittura di andare sul 3-0 al 16esimo! In questo caso il tiro di Calhanoglu si stampa sul palo con Maignan di nuovo battuto. La partita continua con il Milan in evidente difficoltà e senza Bennacer uscito per infortunio. Alla mezz'ora calcio di rigore per l'Inter. Poi interviene in VAR e il penalty viene revocato giustamente. Si gioca sempre e solo ad una porta con i nerazzurri che dominano in lungo e in largo. Nel primo tempo, sponda Milan, da segnalare solo un colpo di tacco di Calabria in piena area di rigore nerazzurra. Il pallone finisce però a lato al minuto trenta. All'intervallo si va dunque sul 2-0 Inter.