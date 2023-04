Un occhio al calendario di Serie A: il Milan si gioca tutto in tre incroci

Sarà un finale di stagione incandescente per quanto riguarda i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Il Milan è ancora in corsa su due fronti. In campionato si trova in quarta posizione a pari merito con la Roma di Josè Mourinho. Tralaltro il prossimo impegno del diavolo sarà proprio contro i giallorossi. In Champions League, invece, il Milan si è spinto fino in semifinale dove affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in un derby tutto milanese.