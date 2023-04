Verso Roma-Milan: Dybala sarà convocato, sabato mattina ultimo provino

L'argentino, complici alcuni problemi ll'adduttore, era partito dalla panchina nel match di lunedì contro l'Atalanta. Subentrato nella ripresa, l'ex Juve ha subito un intervento molto duro da parte di Palomino, che gli ha procurato una lieve distorsione alla caviglia. La Joya poi è rimasta in campo, ma giocando praticamente su una gamba sola. I controlli effettuati però hanno escluso problemi gravi. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Dybala sarà convocato per la gara contro il Milan. Sabato mattina poi effettuerà i test decisivi, per capire se potrà giocare dal 1' oppure no.