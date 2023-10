Milan, spunta un’idea per il futuro: Joshua Zirkzee del Bologna

Il Milan è sempre attento alle occasioni di mercato. La dirigenza rossonera monitora costantemente diversi profili, per poi virare...

Il Milanè sempre attento alle occasioni di mercato. La dirigenza rossonera monitora costantemente diversi profili, per poi virare su uno di questi. L'ultimo nome in entrata accostato al club di Via Aldo Rossi è un giovane attaccante di proprietà del Bologna. Parliamo ovviamente di Joshua Zirkzee, che in questo primo avvio di campionato sta mettendo in mostra tutte le proprie qualità alla corte di Thiago Motta.

Bisogna specificare che ad oggi non c'è una vera e propria trattativa ma si parla di "gradimento". Il valore dell'olandese si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Ma da qui all'estate non è detto che questo possa anche aumentare, così come non è detto che il Milan non possa usare Saelemaekers come pedina di scambio. Alexis è infatti in prestito ai rossoblù, e chissà se non possa aprire qualche trattativa.

