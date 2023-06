Milan, Icardi clamorosamente in rossonero? Arriva l’indizio social

Il mercato estivo non ha ancora preso il via, ma impazza già il toto nomi dei giocatori che vengono accostati al Milan. L’ultima incredibile indiscrezione riguarda un giocatore che conosce molto bene la città di Milano. Si tratta di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter, che nelle ultime ore è stato nuovamente accostato al club rossonero.