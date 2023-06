Calciomercato Milan / Pellegatti: “Tre nomi caldi! Vi dico chi può arrivare”

È un calciomercato decisamente pazzo e pieno di sorprese (per ora non particolarmente positive) per quanto riguarda il Milan. Tanti temi, tanti nomi, tante news. Carlo Pellegatti, in esclusiva per IlMilanista.it, torna a farci il punto della situazione e ci svela tutte le ultime notizie del mercato del Milan nella sua consueta rubrica quotidiana che potete trovare solo qui. Ogni giorno, tutti i giorni. Ma andiamo al concreto: ecco quanto ci ha raccontato oggi Pellegatti <<<