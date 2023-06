Armani: “Pensiero a Milan o Inter? Il mio sport preferito è il basket”

La città di Milano è centrale nel calcio italiano con Milan e Inter , ma lo è anche nel basket . L'Olimpia Milano infatti ha appena vinto lo Scudetto , il trentesimo della sua storia. La squadra guidata da coach Messina ha battuto in gara 7 di finale la Virtus Bologna .

Una grande soddisfazione per Giorgio Armani , proprietario della squadra. Il leggendario stilista e imprenditore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha risposto alla domanda se abbia mai fatto un pensiero a comprare il Milan o l'Inter .

Le sue parole: "Tifo per entrambe le squadre di Milano e sono orgoglioso quando riescono ad affermarsi a livello internazionale. Ma il mio sport preferito è e resta il basket e il fatto che l’Olimpia unisca tutta la città di Milano sotto un’unica bandiera è bellissimo. Quando andiamo in campo sappiamo di rappresentare tutta Milano, non solo una parte".