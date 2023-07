Niente Milan, raggiunta l’intesa: l’attaccante sfuma definitivamente

Mauro Icardi a breve però, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club turco, che lo aveva preso in prestito dal Paris Saint Germain nell’ultima stagione, ha trovato l’accordo con i parigini per un trasferimento a titolo definitivo. In Turchia ha realizzato ben 22 reti in 24 presenze in campionato, rilanciandosi dopo le annate sotto la Tour Eiffel. E’ notizia dell’ultim’ora che però il Galatasaray ha raggiunto l’intesa per acquistare l'argentino a titolo definitivo per 10 milioni di euro.