Milan, i nazionali in campo ieri: Leao, Vranckx e Thiaw protagonisti

Il report: "Tre i rossoneri in campo nell'ultima serata di appuntamenti internazionali del mese di giugno. Vittoria importante per il Portogallo di Rafael Leão, in campo per tutti i 90 minuti nel match del Gruppo J di qualificazione a Euro 2024 contro l'Islanda. A Reykjavík ha deciso, per l'1-0 finale, un gol di Cristiano Ronaldo: i lusitani restano così al comando solitario del girone, a punteggio pieno dopo quattro partite. A vincere è anche il Belgio, che si è imposto a Tallinn per 3-0 sull'Estonia: doppietta di Lukaku e gol di Bakayoko in una sfida che ha visto in campo - per 57' - Aster Vranckx, autore dell'assist per il momentaneo 1-0. 90 minuti in panchina, invece, per Alexis Saelemaekers.