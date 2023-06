Mercato Milan / Pellegatti: “Attenzione! Il Milan potrebbe vendere anche…”

Il punto sul mercato del Milan da Carlo Pellegatti in esclusiva per IlMilanista.it: oggi il focus è su una possibile importante cessione

Il fatto che il Milan segua Arda Guler fa pensare che abbia individuato in questo bravo e talentuoso trequartista turco l'eventuale alternativa a CDK. Se arrivasse un'offerta concreta intorno ai 25/28 milioni di euro, io sono convinto che De Ketelaere verrà ceduto. Il Milan potrebbe poi investire quei soldi per altri profili. La situazione è un po' cambiata. Prima era un "no" secco. Adesso è un "vediamo". E c'è una bella differenza tra un no secco e un vediamo. E intanto, parlando sempre del mercato del Milan, le novità non finiscono qui. Moncada ribalta la formazione: pronto un Milan fortissimo per Pioli! <<<