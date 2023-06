Parla l’agente di De Ketelaere: “Maldini un suo sostenitore, Moncada…”

La stagione di Charles De Ketelaere è stata decisamente deludente. Arrivato la scorsa estate dal Bruges per 35 milioni di euro , era considerato il grande colpo di mercato del Milan . Poi purtroppo il suo rendimento non ha rispettato le attese e il belga è finito in panchina a favore di Brahim Diaz . In totale in stagione il classe 2001 ha totalizzato 40 presenze, per circa 1480 minuti complessivi , senza mai trovare la rete .

Queste le sue parole: "Il Milan crede ancora in lui al 100%. Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto è il capo scout che l’ha aiutato a far concretizzare il suo trasferimento. Charles si guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del Milan, ma si rende anche conto che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo. Non è il primo talento che ha bisogno di un periodo di adattamento in un grande club europeo. Presto potrà sperimentare la preparazione estiva per la prima volta. Speriamo che Charles poi abbia una buona seconda stagione".