Milan, Guirassy favorevole al trasferimento: cosa serve per prenderlo

Il Milan vuole prendere Serhou Guirassy a gennaio. Vediamo di seguito cosa serve per prendere subito l’attaccante

La priorità del Milan nel mercato di gennaio è prendere due centrali di difesa, dati i molti infortuni che hanno decimato la squadra. Tuttavia la società sembra decisa nel migliorare la rosa dove necessario. Per tale motivo i Diavoli seguono con interesse anche i profili di vari attaccanti.

Il giocatore è stato convocato dalla Guinea per la Coppa d’Africa e dunque mancherà per qualche settimana, ma questo non spaventa il Milan. Tuttavia i meneghini dovranno essere bravi nell’anticipare e battere sul tempo molte squadre di Premier League che seguono interessate l’attaccante.