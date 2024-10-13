Solo vittorie per i rossoneri in Nazionale, Musah a segno in Usa-Panama

Bene anche il Portogallo di Leão, la Spagna di Morata e la Serbia di Pavlović-Jović. Ecco il comunicato ufficiale del Milan

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il ballo del sabato sera delle Nazionali ha visto protagonisti i rossoneri, qualcuno in particolare in grado di brillare. Iniziamo dall’amichevole USA-Panama, giocata nella notte ad Austin con la vittoria degli americani per 2-0 ispirata dalla coppia Pulisic-Musah: in avvio di ripresa, dopo una bella azione, Cristian (67′) ha servito l’assist per Yunus (85′), in gol grazie a una deviazione al volo sottoporta per il momentaneo vantaggio”.

Ancora il comunicato del Milan

“A livello europeo e ufficiale, invece, prosegue la Nations League. E anche in questo caso non mancano i sorrisi per il Milan. Leão (63′) stava per segnare un capolavoro in Polonia-Portogallo, un assolo personale straordinario fino al mancino che ha colpito il palo per poi essere respinto in rete da [fncvideo id= autoplay=true]. 3-1 a Varsavia, vetta solitaria e punteggio pieno nel Gruppo 1. Successi anche per la Spagna di Morata (78′), 1-0 alla Danimarca a Murcia, e per la Serbia di Pavlović (90′) e Jović (51′), 2-1 alla Svizzera a Leskovac. Tornano così al primo posto le Furie Rosse, accorciano le distanze rispetto alla seconda posizione le Aquile Bianche nel Gruppo 4”.