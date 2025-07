Milan, il giocatore ha convinto Allegri: ora può restare!

Il giocatore sta impressionando in questi giorni di ritiro del Milan e ha convinto mister Allegri a tenerlo in rosa. Ecco di chi si tratta

Sorpresa in casa del Milan. Il giocatore dato per partente nel corso del mercato estivo potrebbe invece rimanere in rossonero.

Cambio di programma

Stiamo parlando di Malick Thiaw, che nel corso dei primi giorni di lavoro e nell’amichevole contro l’Arsenal ha convinto mister Allegri a tenerlo.

Allegri convinto

Il difensore ha realizzato tre chiusure importanti nel corso della partita contro i Gunners, con una precisione nei passaggi del 97%.

Permanenza vicina

Allegri è rimasto impressionato dalla resa del tedesco e così lo vorrebbe tenere nella sua seconda avventura al Diavolo. Si allontana così la possibilità di vederlo passare al Como, sulle sue tracce nelle passate settimane.