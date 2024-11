Milan-Genoa: domani alle 12 il via alla vendita dei biglietti

Da martedì 19 novembre al via la vendita per il match contro i liguri. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Domenica 15 dicembre alle 20.45, il Milan affronterà il Genoa nella sfida valevole per la 16° giornata di Serie A, in una serata che unirà storia, amore e passione, che vedrà San Siro tingersi di rossonero per celebrare i 125 anni del Club: sarà un momento unico ed emozionante per tutti i tifosi milanisti, tra i ricordi del passato e uno sguardo verso il futuro”.