Milan, il Galatasaray torna su Pavlovic: la posizione del club

Il Galatasaray torna su Strahinja Pavlovic, ma il Milan per il momento non apre alla cessione. Allegri e Tare vogliono puntare sul difensore.

La notizia arriva dalla Turchia: durante i dialoghi col Milan per cercare di interrompere il prestito di Morata, il Galatasaray si sarebbe fatto di nuovo avanti per il difensore rossonero Strahinja Pavlovic.

Il club turco aveva già provato ad avvicinarsi al giocatore lo scorso gennaio, in un momento in cui Pavlovic, arrivato dal Salisburgo la scorsa estate per 25 milioni, non stava convincendo per rendimento, e il Milan stava effettivamente valutando la sua posizione. Il difensore è poi rimasto in rossonero, chiudendo la stagione con diverse presenze da titolare.

Allegri e Tare puntano su Pavlovic

Oggi lo scenario è cambiato, anche per via dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore. Sia Igli Tare che Massimiliano Allegri credono nel potenziale di Pavlovic e hanno intenzione di valorizzarlo. Per questo motivo, al momento appare difficile che il Milan decida di privarsene nel corso di questa sessione di mercato estiva.