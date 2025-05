Milan Futuro presente al Trofeo dell’Armonia di Solomeo

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Tanto calcio, fair play e grande sportività alla seconda edizione del Trofeo dell'Armonia Sportiva che si è tenuto martedì 27 maggio a Solomeo. Milan Futuro ha partecipato, insieme ad Atalanta U23 e a Juventus Next Gen, al triangolare che ha visto le formazioni disputare gare da 45 minuti di gioco. I rossoneri nel primo incontro hanno battuto ai rigori la Juve, grazie anche alle belle parate di Lapo Nava, attento a ipnotizzare gli avversari”.

Ancora il comunicato del Milan

"La seconda partita dei ragazzi di Mister Oddo è terminata 0-0, con il classe 2008 Pittarella protagonista tra i pali con un rigore parato concesso ai bergamaschi dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. La classifica finale ha visto l'Atalanta U23 conquistare il trofeo grazie alla vittoria per 2-1 sui bianconeri; a seguire Milan Futuro al secondo e Juventus Next Gen al terzo posto. Sugli spalti, e all'interno del Centro Tecnico Federale di Solomeo di Corciano "Don Alberto Seri", tanti giovani atleti con le rispettive famiglie per vivere insieme i più alti valori sportivi. La giornata è terminata con la premiazione della terna arbitrale e delle tre squadre protagoniste del triangolare da parte di Brunello Cucinelli, seguita da un momento conviviale".