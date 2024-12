Ecco dove vedere Milan Futuro-Entella in tv domani

Ultimo impegno del 2024 per la formazione di Bonera. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito.....

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com. Milan Futuro-Entella verrà arbitrata da Giorgio Di Cicco di Lanciano, che verrà assistito da Laghezza di Mestre e Morea di Molfetta. Il quarto ufficiale sarà Carrisi di Padova”.