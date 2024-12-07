Ecco dove vedere il Milan Futuro in tv domani alle 12.30
Ecco dove vedere il Milan Futuro in tv domani alle 12.30

Lorenzo Focolari
7 Dicembre, 15:43 2024
Continua senza sosta il campionato dei rossoneri, tocca all'ultima sfida interna del girone d'andata. Il comunicato del Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “In Italia, la gara  tra Milan Futuro e Gubbio verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com. Milan Futuro-Gubbio è stata affidata alla direzione di Alfredo Iannello, fischietto della sezione di Messina che vanta un precedente con la nostra Primavera (Milan-Udinese 1-0 del 2022/23). A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Merciari (Rimini) e Boato (Padova) oltre al quarto ufficiale Gagliardi, di San Benedetto del Tronto”.

Ancora il comunicato del Milan

“Ad aprire il programma della 18ª giornata è stato, venerdì 6 dicembre, l’anticipo Ascoli-Sestri Levante 4-1. Cinque i match previsti sabato 7: alle 15.00 Carpi-Torres, Pianese-Ternana e Rimini-Pontedera; alle 17.30 Pescara-Legnago e SPAL-Vis Pesaro. Domenica 8 oltre a [fncvideo id= autoplay=true] si giocherà Virtus Entella-Pineto (alle 15.00) mentre a chiudere il turno, lunedì 9 alle 20.30, ci saranno le sfide Lucchese-Arezzo e Perugia-Campobasso”. 

