Ecco dove vedere il Milan Futuro in tv domani alle 12.30

Continua senza sosta il campionato dei rossoneri, tocca all'ultima sfida interna del girone d'andata. Il comunicato del Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “In Italia, la gara tra Milan Futuro e Gubbio verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com. Milan Futuro-Gubbio è stata affidata alla direzione di Alfredo Iannello, fischietto della sezione di Messina che vanta un precedente con la nostra Primavera (Milan-Udinese 1-0 del 2022/23). A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Merciari (Rimini) e Boato (Padova) oltre al quarto ufficiale Gagliardi, di San Benedetto del Tronto”.

"Ad aprire il programma della 18ª giornata è stato, venerdì 6 dicembre, l'anticipo Ascoli-Sestri Levante 4-1. Cinque i match previsti sabato 7: alle 15.00 Carpi-Torres, Pianese-Ternana e Rimini-Pontedera; alle 17.30 Pescara-Legnago e SPAL-Vis Pesaro. Domenica 8 oltre a si giocherà Virtus Entella-Pineto (alle 15.00) mentre a chiudere il turno, lunedì 9 alle 20.30, ci saranno le sfide Lucchese-Arezzo e Perugia-Campobasso".