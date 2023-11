Milan, Furlani continua a monitorare Ouédraogo: ma c’è alta concorrenza

Il Milan è sempre vigile sul fronte del mercato, nonostante che ad oggi sia ancora chiuso, la dirigenza rossonera è a lavoro per monitorare diversi profili interessanti. Un nome caldo fronte meneghino è quello di Assan Ouédraogo , centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 , sta attirando l'attenzione di diversi club europei, tra cui anche Milan e Inter . Le due società milanesi sono alla finestra, ma il giovane giocatore tedesco è finito nel mirino anche di altre squadre, tra cui Lispia , Bayern Monaco e alcuni club inglesi.

Ouèdraogo è un centrocampista box-to-box che è in grado di usare entrambi i piedi ed è apprezzato per il suo dribbling, la sua creatività e la sua capacità realizzativa. Bisognerà vedere, dunque, se i rossoneri riusciranno a spuntarla data la folta concorrenza.

