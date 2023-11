Milan-Frosinone, domani parte la vendita libera dei biglietti

Dalle ore 12 di venerdì 10 novembre parte la vendita libera dei biglietti per Milan-Frosinone, in programma sabato 2 dicembre

Arrivano delle novità importanti per quanto riguarda la vendita dei biglietti per Milan-Frosinone, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La sfida è in programma a San Siro sabato 2 dicembre alle 20:45. I tagliandi possono essere acquistati online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket.

Vendita libera — È già iniziata la fase abbonati, in vendita dalle 12 di mercoledì 8 novembre fino alle 23:59 di oggi 9 novembre. Invece dalle ore 12 di venerdì 10 novembre parte la vendita libera dei biglietti, che resterà aperta fino a esaurimento posti. Gli Under 16 possono usufruire della tariffa speciale di €14 in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci sono prezzi scontati a partire da €24.

