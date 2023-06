Milan: pronti a fare un’offerta ufficiale per Davide Frattesi

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa far fare il salto di qualità. Uno dei maggiori indiziati è Davide Frattesi del Sassuolo. Il calciatore azzurrino è finito al centro del mercato, dopo aver portato al termine una stagione del tutto esaltante. Le ammiratrici ovviamente non mancano: a partire dalla Roma fino ad arrivare ai cugini nerazzurri.

MILAN: L'INCONTRO CON IL PROCURATORE

I diavoli incontreranno Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi- dove parleranno, oltre che di tanti altri calciatori, anche del futuro del classe 1999. Nell'ultima stagione in neroverde Davide ha segnato la bellezza di 7 gol in 36 partite di campionato con la squadra di Alessio Dionisi. Ora è pronto per il salto di qualità in una big del nostro calcio, per dimostrare al palcoscenico internazionale di che pasta è fatto.