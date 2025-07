Milan, chi è Fran Garcia: conosciamo meglio il nuovo obiettivo

Il Milan ha messo gli occhi su Fran Garcia per rafforzare la fascia sinistra della difesa. Conosciamo meglio il terzino

In casa del Milan si continua a monitorare il mercato in entrata per trovare un degno sostituto di Theo Hernandez. Secondo quanto emerso nelle ultime ore il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Fran Garcia del Real Madrid.

Il terzino classe 1999 ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dei Blancos, fin da bambino giocando nella categoria degli alevìn. È cresciuto sotto allenatori come Santiago Solari e Guti, con il primo essenziale per la sua crescita.

Successivamente dal 2020 al 2023 Garcia è andato in prestito al Rayo Vallecano per poi tornare al Real Madrid e fare il suo ingresso in Prima Squadra.

Fran Garcia si distingue per essere uno dei terzini sinistri più veloci al mondo, tanto da avere una velocità di scatto di 34.6 km/h. Il suo approdo al Milan lo renderebbe un elemento prezioso sia da un punto di vita difensivo che di spinta.