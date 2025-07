Milan, nuovo nome per la sinistra: questo il prezzo fissato dal Real

Il Milan ha messo gli occhi su un nuovo giocatore per rafforzare la fascia sinistra della difesa. Ecco qual è la richiesta per il cartellino

Il Milan sta cercando un valido terzino sinistro da prendere per sostituire l’ex Theo Hernandez, passato all’Al Hilal nei giorni scorsi.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club rossonero ha messo nel mirino Fran Garcia del Real Madrid. Il difensore classe 1999 è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e ha trascorso due stagioni in Prima Squadra da comprimario.

Dalla Spagna si parla di un reale interesse del Milan per il giocatore, con la dirigenza rossonera che avrebbe già chiesto informazioni sul 26enne.

I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire la riuscita dell’operazione, così come essenziale sarà la volontà del terzino. Fran Garcia potrebbe infatti scegliere di trasferirsi in rossonero per avere più possibilità di giocare. Il Real Madrid valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.