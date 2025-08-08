Milan, quale formazione in campo domani? Una sola certezza

Domani pomeriggio alle 16 ore italiane il Milan sarà impegnato nell’amichevole estiva contro il Leeds a Dublino. Mister Allegri sta ancora lavorando per trovare la formazione migliore da mandare in campo, considerando gli ultimi sviluppi di mercato.
Modulo
Per questa partita il modulo adottato dovrebbe rimanere il 4-3-3, che garantisce equilibrio in campo e sfrutta la velocità degli esterni d’attacco.
Dubbi di formazione
Tuttavia non si ha ancora la certezza sui giocatori che scenderanno in campo. L’unico certo di una maglia da titolare è Maignan tra i pali. In difesa Jimenez dovrebbe giocare a destra, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Thiaw e Pavlovic. A sinistra il ruolo spetterebbe a Estupiñan.
Poche certezze
Come mezzala destra potrebbe agire Loftus-Cheek, mentre in cabina di regia dovrebbe esserci Ricci. Modric sarà la mezzala sinistra oppure questo ruolo potrebbe spettare al neoacquisto Jashari. Il tridente offensivo dovrebbe invece essere composto da Gimenez e Leao a sinistra e dal sostituto di Pulisic a destra (assente per infortunio).