Milan, quale formazione in campo domani? Una sola certezza
Milan, quale formazione in campo domani? Una sola certezza

Stefania Palminteri
MILANO
8 Agosto, 16:57
Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Leeds. Vediamo di seguito la possibile formazione rossonera

Domani pomeriggio alle 16 ore italiane il Milan sarà impegnato nell’amichevole estiva contro il Leeds a Dublino. Mister Allegri sta ancora lavorando per trovare la formazione migliore da mandare in campo, considerando gli ultimi sviluppi di mercato.

Modulo

Per questa partita il modulo adottato dovrebbe rimanere il 4-3-3, che garantisce equilibrio in campo e sfrutta la velocità degli esterni d’attacco.

Dubbi di formazione

Tuttavia non si ha ancora la certezza sui giocatori che scenderanno in campo. L’unico certo di una maglia da titolare è Maignan tra i pali. In difesa Jimenez dovrebbe giocare a destra, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Thiaw e Pavlovic. A sinistra il ruolo spetterebbe a Estupiñan.

Poche certezze

Come mezzala destra potrebbe agire Loftus-Cheek, mentre in cabina di regia dovrebbe esserci Ricci. Modric sarà la mezzala sinistra oppure questo ruolo potrebbe spettare al neoacquisto Jashari. Il tridente offensivo dovrebbe invece essere composto da Gimenez e Leao a sinistra e dal sostituto di Pulisic a destra (assente per infortunio).

