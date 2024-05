Milan, Fonseca ad un passo: contratto fino al 2026 a 3,5 milioni annui

Le ultime in merito le ha fornite Nicolò Schira , attraverso un post sul proprio profilo 'X'. L'esperto di calciomercato ha spiegato come ormai sia ad un passo il trasferimento di Paulo Fonseca al Milan . Ecco i dettagli rivelati dal giornalista.

"Paulo Fonseca è ad un passo dal Milan come nuovo allenatore. Condizioni personali concordate per un contratto fino al 2026 ( € 3,5 milioni/anno). Nell'affare potrebbe essere inclusa un'opzione per un ulteriore anno. Ultimi dettagli e possibile firma martedì". Ma le novità non finiscono qui. Terremoto Milan, parte la rivoluzione: dopo Pioli, va via anche... <<<